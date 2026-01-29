Названы комментарии к платежам, которые приводят к блокировке счета

При мониторинге транзакций клиентов банки пользуются автоматизированными системами. Анализу подлежат суммы переводов, адресаты, а также комментарии, которыми пользователи сопровождают платежи – некоторые из них могут вызвать подозрения и привести к блокировке счета, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Упоминание деятельности, прямо запрещённой законом или строго регулируемой, почти гарантированно привлечёт внимание, — привел пример специалист. — К таким относятся слова, связанные с наркотиками, отмыванием денег, терроризмом или экстремизмом».

Кроме того, среди фраз, которые сразу вызовут подозрения, он выделил такие формулировки, как «обнал», «за перевод без отчётности», «наличные без предоплаты». Важно также отказаться от упоминания ставок, казино, букмекеров и игровых автоматов, так как это явный признак того, что совершается перевод на счет нелегального или иностранного онлайн-казино. Здесь можно выделить такие фразы, как «выигрыш», «для игры», «на ставку».

В перечень «стоп-слов» для переводов Силаев включил также упоминания криптовалюты, а также формулировки с расплывчатым смыслом ― такие, как «возврат долга», «личные нужды» и прочие.

Особую осторожность, по мнению эксперта, следует проявлять ИП и юрлицам. При платежах он посоветовал писать правдивые и нейтральные комментарии ― например, если производится оплата товара, то не нужно писать «возврат долга», а лучше указать фактическое название товара или услуги, соответствующее чеку.

