Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

Названы комментарии к платежам, которые приводят к блокировке счета

IT-эксперт Силаев: ряд комментариев к платежам автоматически блокируют счета
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

При мониторинге транзакций клиентов банки пользуются автоматизированными системами. Анализу подлежат суммы переводов, адресаты, а также комментарии, которыми пользователи сопровождают платежи – некоторые из них могут вызвать подозрения и привести к блокировке счета, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Упоминание деятельности, прямо запрещённой законом или строго регулируемой, почти гарантированно привлечёт внимание, — привел пример специалист. — К таким относятся слова, связанные с наркотиками, отмыванием денег, терроризмом или экстремизмом».

Кроме того, среди фраз, которые сразу вызовут подозрения, он выделил такие формулировки, как «обнал», «за перевод без отчётности», «наличные без предоплаты». Важно также отказаться от упоминания ставок, казино, букмекеров и игровых автоматов, так как это явный признак того, что совершается перевод на счет нелегального или иностранного онлайн-казино. Здесь можно выделить такие фразы, как «выигрыш», «для игры», «на ставку».

В перечень «стоп-слов» для переводов Силаев включил также упоминания криптовалюты, а также формулировки с расплывчатым смыслом ― такие, как «возврат долга», «личные нужды» и прочие.

Особую осторожность, по мнению эксперта, следует проявлять ИП и юрлицам. При платежах он посоветовал писать правдивые и нейтральные комментарии ― например, если производится оплата товара, то не нужно писать «возврат долга», а лучше указать фактическое название товара или услуги, соответствующее чеку.

Ранее были названы пять фраз, выдающие мошенника.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!