Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от количества алкоголя в его крови

News Bar: в Хорватии гадюка умерла из-за того, что укусила пьяного мужчину
Lauren Suryanata/Shutterstock/FOTODOM

В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от количества алкоголя в его крови, пишет News Bar.

Инцидент произошел, когда 42-летний Штеф Радулич, закончив деловую встречу, решил немного прогуляться по окрестностям. По словам мужчины, во время прогулки он случайно подошел слишком близко к гадюке, которая, почувствовав угрозу, укусила его за ногу.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так — глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», — рассказал хорват.

Пока мужчина пытался оказать помощь рептилии и доставить ее в пункт неотложной помощи, змея скончалась. Ветеринарная экспертиза показала, что уровень алкоголя в ее крови составил 5,1 г/кг.

«Местные гадюки просто не приспособлены к такой концентрации алкоголя в крови своей «добычи». Особенно в два часа дня. Это просто несовместимо с жизнью,» — прокомментировал доктор Мате Дрнич.

При этом яд змеи не оказал никакого влияния на самого Штефа. Медики полагают, что алкоголь в его крови нейтрализовал токсин, что, возможно, и спасло ему жизнь.

«Теперь прошу врача выслать мне факс с официальным подтверждением, что алкоголь спас мне жизнь — чтобы наконец заставить жену замолчать», — шутит Штеф.

Ранее женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей.

