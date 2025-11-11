На бутылках со спиртным может появиться статистика смертности от пьянства

В Госдуме депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с предложением к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей от употребления спиртного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений — по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет», — отмечается в письме.

В документе поясняется, что на данный момент на упаковке алкогольной продукции нет наглядного предупреждения о вреде для здоровья от употребления алкоголя, несмотря на широкую распространенность болезней. Они считают, что наглядная демонстрация наносимого здоровью вреда на бутылке заставит россиян более ответственно подходить к употреблению спиртного и своему здоровью, а также станет важным шагом в профилактике зависимости от спиртных напитков.

