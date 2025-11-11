На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На бутылках со спиртным может появиться статистика смертности от пьянства

В Госдуме предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с предложением к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей от употребления спиртного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений — по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет», — отмечается в письме.

В документе поясняется, что на данный момент на упаковке алкогольной продукции нет наглядного предупреждения о вреде для здоровья от употребления алкоголя, несмотря на широкую распространенность болезней. Они считают, что наглядная демонстрация наносимого здоровью вреда на бутылке заставит россиян более ответственно подходить к употреблению спиртного и своему здоровью, а также станет важным шагом в профилактике зависимости от спиртных напитков.

Ранее в Таиланде ужесточили правила продажи и употребления алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами