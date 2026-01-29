Синоптик спрогнозировал москвичам волну мороза и возвращение снегопадов

В эти выходные Москву окутают морозы, а после этого, вслед за похолоданием, в столичный регион вновь вернутся снегопады. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, сегодня к вечеру снег закончится, после чего с завтрашнего дня начнет расти атмосферное давление, к выходным достигнув 750 мм рт. ст. На этом фоне температура воздуха начнет понижаться – завтра, 30 января, ожидается -19...-16 °С, а в субботу по региону прогнозируется -25...-20 °С.

Самым холодным на этой неделе днем станет воскресенье, 1 февраля. В Москве ночью температура воздуха будет варьироваться от -20°С до -25 °С, днем – от -15 °С до -20°С. При этом ожидаются прояснения, периодически будет появляться солнце, добавил Шувалов.

А новая рабочая неделя в столичном регионе начнется с прихода южного циклона, который принесет сильные осадки по линии Воронеж – Пенса – Казань. Так, в Пензе прогнозируется выпадение до 40 см снега за двое суток. Заденет этот циклон и Москву, вернув в столицу снегопады, предупредил синоптик. По его прогнозу, по этой причине морозы ослабнут, пройдет снег, его интенсивность будет от слабой до умеренной.

