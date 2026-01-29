Размер шрифта
Врач назвал лучшие занятия для снятия тревожности

Врач Андрусов: вязание и конструктор помогут снять тревожность
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Развитие мелкой моторики помогает снизить тревогу, улучшить настроение и усидчивость, а также повысить концентрацию внимания. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал клинический нейрофизиолог Юрий Андрусов.

По его словам, этому способствуют, например, вязание, собирание конструктора и другие подобные занятия. Так, например, при собирании конструктора человек как будто впадает в транс, отметил врач.

«Про спицы и вязание: человек вроде как занимается чем-то своим, а на самом деле находится в отключке. Это очень полезно для нервов в психологическом плане, когда это уже автоматизм. Сосредоточенность, успокоение, возможность отвлечься от дурацкого потока мысли при тревоге переключает», — сказал Андрусов.

Эксперт подчеркнул, что такие занятия помогают «успешно задавить стресс».

Клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что людям, которые испытывают стресс на работе, стоит держать на своем столе любой предмет, который будет напоминать о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи).

Ранее россиянам посоветовали готовить вместе, чтобы укрепить отношения.
 
