В России выставили на продажу раритетный Bentley принцессы Дубая

В России выставлен на продажу Bentley S2 1962 года с увеличенной колесной базой, построенный для принцессы Дубая. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Продавец просит за машину 50 млн рублей. Он утверждает, что после одной из принцесс Дубая автомобиль приобрел владелец казино в Лас-Вегасе, а в 2005 году раритетный Bentley был привезен в Россию. На машине сохранился оригинальный двигатель V8 рабочим объемом 6,2 литра и мощностью 200 л.с., а также четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

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В 2015 году машину отреставрировали, а в 2020-м заменили в ней тормозную систему. На одометре 62-летнего Bentley зафиксировано почти 78 тыс. миль пробега (125,5 тыс. км).

Bentley S2 выпускался британским автопроизводителем с 1959 по 1962 год. Изготовлено 2,3 тыс. экземпляров, но всего 57 из них были с увеличенной колесной базой.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал торговать подержанными машинами.