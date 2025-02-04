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Новую достопримечательность за полмиллиарда долларов построят в Дубае

В центре Дубая построят «Термы Дубая» за $545 млн
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DXBMediaOffice/X

В Дубае построят новую крупную достопримечательность стоимостью два миллиарда дирхамов ОАЭ (около $545 млн). Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.

«Проект «Термы Дубая» стоимостью 2 млрд дирхамов ОАЭ — первый в своем роде в регионе оздоровительный курорт и интерактивный сад, рассчитанный на прием 1,7 млн ​​посетителей в год», — говорится в сообщении.

Он представляет собой 100-метровое сооружение, в котором разместится водно-оздоровительный комплекс, аквапарк и крупнейший в мире ботанический под крышей.

Объект будет расположен в парке Zaabel в центре Дубая, его строительство планируется завершить в 2028 году.

Главным символом Дубая является самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Он был открыт еще в 2010 году. Точная высота сооружения составляет 828 м при 163 этажах, причем 180 метров приходится на шпиль здания, который так же является самым длинным в мире.

В январе руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь сообщала, что в 2024 году съездить в Дубай мечтал каждый второй россиянин.

Ранее в России выставили на продажу раритетный Bentley принцессы Дубая.

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