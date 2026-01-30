Размер шрифта
Драка в метро Москвы закончилась смертью одного из участников

В подземном переходе в Москве мужчина забил насмерть оппонента в конфликте
Конфликт между двумя мужчинами в подземном переходе на станции метро «Площадь Ильича» в Москве закончился смертью одного из них. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«В ходе [конфликта] злоумышленник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела и скрылся. Пострадавший 1985 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, нападавшим был 34-летний мужчина. Его уже задержали.

Прокуратура московского метрополитена взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что правоохранителями был задержан ранее судимый приезжий из Липецкой области. Как рассказал сам злоумышленник, в момент конфликта он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина подчеркнул, что не знал убитого, и раскаялся в содеянном.

19 января в автобусе в подмосковном городе Электросталь произошел словесный конфликт между молодым человеком и еще одним мужчиной. Последний в ходе перепалки достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Водитель автобуса обратился в полицию.

Ранее в Москве женщина устроила поножовщину из-за парковочного места.
 
