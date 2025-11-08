В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра

Депутат областного совета Орла Руслан Перелыгин опубликовал в своем Telegram-канале сгенерированный видеоролик, на котором показан митинг против мэра города Юрия Парахина (на фото). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Орла.

В мэрии отметили, что на сгенерированном видео показано большое количество людей, которые держат в руках плакаты и просят отставки главы города. «Участники митинга» обвиняют мэра в долгах у школ, в провале транспорта и «лысых» деревьях.

В администрации подчеркнули, что идея генерации подобных роликов похожа на создание фейков со стороны Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. И до сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний, но только со стороны ЦИПСО, с целью дестабилизации обстановки. Печально, что российский депутат выбрал похожий путь», — говорится в сообщении администрации.

Власти Орла добавили, что Парахин со вниманием относится к критике. Однако, по данным администрации, любые заявления должны быть подкреплены фактами.

Ранее Володин предложил своим подписчикам обсудить маркировку созданного ИИ контента.