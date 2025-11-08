На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра

Депутат Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра Орла Парахина
true
true
true
close
orel.er.ru

Депутат областного совета Орла Руслан Перелыгин опубликовал в своем Telegram-канале сгенерированный видеоролик, на котором показан митинг против мэра города Юрия Парахина (на фото). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Орла.

В мэрии отметили, что на сгенерированном видео показано большое количество людей, которые держат в руках плакаты и просят отставки главы города. «Участники митинга» обвиняют мэра в долгах у школ, в провале транспорта и «лысых» деревьях.

В администрации подчеркнули, что идея генерации подобных роликов похожа на создание фейков со стороны Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. И до сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний, но только со стороны ЦИПСО, с целью дестабилизации обстановки. Печально, что российский депутат выбрал похожий путь», — говорится в сообщении администрации.

Власти Орла добавили, что Парахин со вниманием относится к критике. Однако, по данным администрации, любые заявления должны быть подкреплены фактами.

Ранее Володин предложил своим подписчикам обсудить маркировку созданного ИИ контента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами