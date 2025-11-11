На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Миллионер-двоеженец угрожал изнасилованием стюардессам в самолете

Летевший из Лондона пьяный миллионер угрожал стюардессам изнасилованием
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Миллионер получил срок за угрозы бортпроводницам в первом классе самолета, следовавшего из Лондона в пакистанский Лахор. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 38-летний предприниматель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оскорблял стюардесс и угрожал им групповым изнасилованием. Помимо этого, он пообещал взорвать отель, в котором должны были остановиться сотрудники авиакомпании.

Известно, что у мужчины две жены. Одна из них в тот момент находилась рядом. На борту также были его дети, которые умоляли отца остановиться. Бортпроводники пытались успокоить его, но сделать это не получилось.

Мужчину арестовали, но изначально планировали назначить наказание чуть более года. Однако этот случай вызвал резонанс в социальных сетях. После недовольства общественности суд приговорил дебошира к четырем годам и трем месяцам лишения свободы.

Как сообщает издание, у мужчины был бизнес, который обанкротился с долгами в £17 миллионов.

Ранее агрессивные пассажиры в форме устроили дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы.

