Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Эксперт дал советы, как организовать отдых в коттедже в России

Эксперт Вьюшин: бронировать домик для отдыха следует за 5–7 недель
Shutterstock

Бронировать дачные домики для отдыха в России лучше заранее. При этом во время выбора коттеджа важно обращать внимание на некоторые детали. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий «Туту» Юрий Вьюшин.

Специалист порекомендовал бронировать коттедж за 5-7 недель до даты заезда. При этом он отметил, что наиболее выгодным временем для начала отдыха будет период с воскресенья по четверг.

«Лучше всего арендовать домик на продолжительный срок — от трех ночей. При этом заезжать в коттедж лучше в воскресенье вечером: так дороги к локации будут не слишком загруженными», — добавил эксперт.

По его словам, при бронировании дома для отдыха необходимо обращать внимание на его категории. Даже в одном комплексе коттеджи могут отличаться планировкой и набором удобств, поэтому следует заранее уточнять все детали, включая количество спальных мест и наличие питания.

Помимо этого, важно изучить описание дома, обратив внимание на то, что именно входит в аренду и какие услуги доступны гостям. Также нужно ознакомиться с отзывами и инфраструктурой вокруг коттеджа.

До этого исследование сервиса Отелло, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что в 2025 году самыми популярными направлениями для путешествий вновь стали Москва и Санкт-Петербург. На эти города пришлось 16% и 11% от всех бронирований в течение года. Такая популярность обусловлена не только туристической привлекательностью, но и тем, что их часто посещают транзитом.

Ранее россиянам дали советы, как организовать путешествие большой компанией и не рассориться.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!