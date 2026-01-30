Стали известны самые популярные направления для медового месяца

В медовый месяц большинство молодоженов стремятся провести время в уединении и получить незабываемые впечатления. Для этого чаще всего пары отправляются в путешествие на Мальдивы, а также в ряд других популярных мест. Об этом «Известиям» рассказала директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.

По словам эксперта, Мальдивы остаются лидером среди самых востребованных у молодоженов направлений.

«Молодожены ценят высокий уровень сервиса, спа-программы для двоих, романтические ужины на пляже и готовые пакеты свадебных церемоний, которые можно провести как только для двоих, так и с гостями», — отметила она.

Другим популярным направлением является Кипр. В этом месте есть возможность устроить как символическую, так и официальную свадебную церемонию. Помимо этого, по словам специалиста, молодоженов также привлекают средиземноморские пейзажи, исторические храмы и мягкий климат.

Еще одним востребованным направлением остается Италия. Пары отдают предпочтение этой стране, поскольку их привлекает архитектура и атмосфера старинных городов. А те молодожены, которые хотят провести в этом месте церемонию, устраивают мероприятие на виллах и в исторических особняках.

Помимо этого, зачастую молодоженов привлекают Япония, Бали, ОАЭ и Шотландия.

Ранее были названы страны, где россияне будут отдыхать на море в феврале.