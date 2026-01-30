Россиянам назвали три ключевых правила защиты от мошенников

Мошенники чаще всего бьют не по технологиям, а по человеческим эмоциям, поэтому базовым правилом цифровой гигиены является тотальный скепсис: никто не раздает деньги и не решает проблемы по телефону или через мессенджер. Об этом в интервью РИАМО сообщил IT-специалист Вадим Белый. Также он призвал ни в коем случае не переходить по ссылкам из писем и сообщений.

Второе правило — пароли. Следует навсегда забыть про «12345». Ключ должен быть уникальным для каждого сервиса. Чтобы не запоминать каждый из них, лучше установить менеджер паролей, посоветовал эксперт.

Третье правило — двухфакторная аутентификация. Пароль — это первый замок. Код из СМС или приложения — второй.

«Вам не нужно быть хакером, чтобы защититься. Нужно лишь думать перед тем, как кликать. Ваш лучший антивирус — это ваш мозг. Пользуйтесь им», — подчеркнул Белый.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров до этого предупреждал, что привычка использовать один и тот же или похожий пароль для всех соцсетей и ресурсов грозит «последовательной компрометацией», то есть взломом.

Он пояснил, что хакеры часто покупают на теневых форумах базы логинов и паролей, которые сливают со слабо защищенных сайтов. Завладев ими, преступники запускают проверку доступа на разных сайтах, и если пароли совпадают, например, с почтой, то аккаунт быстро взламывается.

