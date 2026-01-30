Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В России предложили разрешить арестантам заказывать цветы для родных

«МК»: арестанты в России попросили разрешить им заказывать цветы для родных
Anna Auramenka/Shutterstock/FOTODOM

Российские арестанты выступили с просьбой разрешить им заказывать цветы, шары, торты и так далее из СИЗО и колоний для своих близких в день их рождения, на 23 февраля, 8 марта и другие праздники. Об этом сообщает mk.ru.

С таким предложением в Минюст обратилась одна из осужденных. Для этого нужно будет внести изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений.

«В этом мог быть замечательный воспитательный эффект. И это позволило бы осужденному психологически в изменить свое положение. Он как бы говорит: «Мама, где бы я ни был, я могу послать тебе букет цветов в твой день рождения», — отметила психолог Анастасия Комиссарова.

В начале января сообщалось, что защита осужденной блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на приговор суда. Блиновская, этапированная в женскую исправительную колонию №1 во Владимирской области, была приговорена в марте прошлого года к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Ранее уральский маньяк с пожизненным сроком потребовал изменить свой приговор.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!