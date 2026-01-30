В России предложили разрешить арестантам заказывать цветы для родных

Российские арестанты выступили с просьбой разрешить им заказывать цветы, шары, торты и так далее из СИЗО и колоний для своих близких в день их рождения, на 23 февраля, 8 марта и другие праздники. Об этом сообщает mk.ru.

С таким предложением в Минюст обратилась одна из осужденных. Для этого нужно будет внести изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений.

«В этом мог быть замечательный воспитательный эффект. И это позволило бы осужденному психологически в изменить свое положение. Он как бы говорит: «Мама, где бы я ни был, я могу послать тебе букет цветов в твой день рождения», — отметила психолог Анастасия Комиссарова.

В начале января сообщалось, что защита осужденной блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на приговор суда. Блиновская, этапированная в женскую исправительную колонию №1 во Владимирской области, была приговорена в марте прошлого года к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

