Общество

Врач рассказал, какие органы разрушает хронический тонзилит

Врач Леткин: хронический тонзилит разрушает сердце и почки
Хронический тонзиллит (воспалительный процесс в миндалинах) не ограничивается только областью горла. Научно доказано, что заболевание напрямую влияет на работу сердца, провоцируя развитие ревматизма, миокардита, пороков. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин.

«Следующим важным органом-мишенью являются почки, точнее почечные канальцы, с риском развития гломерулонефрита. Также может поражаться соединительная ткань с развитием коллагенозов, таких как системная красная волчанка и склеродермия, а также кожа — с появлением экземы и нейродермита», — отметил специалист.

К характерным признакам хронического тонзиллита относятся постоянное чувство першения и боли в горле, регулярное образование пробок в миндалинах, общая слабость и неприятный запах изо рта. Нередко возникают обострения в виде ангины, добавил он.

Врач-иммунолог Владимир Болибок до этого назвал самые эффективные способы быстро вылечить ангину. По его словам, следует регулярно полоскать горло — это позволяет увлажнять слизистую и смывать с нее налет и бактерии.

Раствор для полоскания он посоветовал готовить из соли и соды в расчете одна чайная ложка соли либо по половине чайной ложки соли и соды на стакан теплой воды.

Ранее россиянам рассказали, как отличить бактериальное ОРЗ от вирусного.
 
