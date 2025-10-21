Врач рассказала, как отличить бактериальное ОРЗ от вирусного

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) могут быть вызваны вирусами, бактериями или грибками. От источника болезни зависит лечение, а сам источник можно заподозрить по симптомам, рассказала «Газете.Ru» врач высшей категории профессор кафедры факультетской терапии ИМД Пироговского Университета Наталья Орлова.

«Хотя возбудители ОРЗ и ОРВИ поражают респираторный тракт, симптомы этих заболеваний могут иметь некоторые различия. Симптомы ОРЗ невирусной этиологии зависят от локализации процесса. Например, при бактериальной ангине будет превалировать боль в горле. Температура при бактериальных инфекциях поднимается постепенно до 37–38°C, держится более 5 дней, снижаясь на фоне антибактериальной терапии. При вирусных инфекциях, как правило, часто присутствуют общие симптомы интоксикации, повышение температуры до 38,5°C в течение 5 дней, после чего температура может снижаться без лечения. Жалобы при ОРВИ более разнообразны — одновременно могут быть насморк, боль в горле и кашель, общее недомогание», — рассказала врач.

В то же время возбудители ОРВИ тоже могут отличаться по симптомам, отметила врач. Например, при риновирусной инфекции на первое место выступает ринорея, при аденовирусной инфекции может быть конъюнктивит и полиаденит. При гриппе, как правило, всегда имеет место выраженная интоксикация, повышение температуры выше 38,5°C, слабость, разбитость.

«Немедикаментозное лечение ОРЗ является общим для всех заболеваний и включает постельный режим, диету и обильное питье. Медикаментозное лечение ОРЗ включает жаропонижающие, противокашлевые, разжижающие мокроту препараты, сосудосуживающие назальные спреи. Некоторые лекарства подбираются в зависимости от возбудителя. При бактериальной инфекции применяют антибактериальную терапию и местные антисептики. При ОРВИ назначаются противовирусные препараты не позднее 48 часов после начала заболевания. Антибактериальная терапия при ОРВИ не применяется, так как эти препараты не действуют на вирусы», — рассказала врач.

Ранее был назван витамин, который помогает восстановить обоняние.