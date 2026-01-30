Маткапитал на второго ребенка призвали повысить на 25%

В Госдуме призвали повысить маткапитал на второго ребенка на 25%

В России необходимо ввести новые расчеты при начислении маткапитала, повысив сумму выплаты на второго и каждого последующего ребенка на 25%. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, направив соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов.

В беседе с НСН она напомнила, что сегодня обсуждается возможность изменения подхода к использованию средств маткапитала в части ипотечного кредитования и направления средств на второго, третьего и последующего детей.

«Я уже внесла законопроект об увеличении на каждого последующего ребенка на 25% средств маткапитала, жду заключения», — добавила Останина.

Многие предложения в этом направлении уже были отвергнуты – в частности, озвучивалась идея предоставить россиянам возможность тратить средства маткапитала на покупку авто российской марки, напомнила парламентарий. Однако в Минтруде, по ее словам, инициативу не оценили, отметив, что машина мотивацией для пополнения семьи не станет. Также пока правительство не поддержало предложение позволить россиянам тратить маткапитал на подсобное хозяйство, но такая вероятность обсуждается, заключила Останина.

Напомним, в России также призвали изменить правила предоставления мат капитала, повысив доступный гражданам в виде единовременной выплаты остаток. Депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил Соцфонду увеличить эту сумму с сегодняшних 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, отметив, что это позволит родителям покупать необходимые для детей товары.

Ранее в Госдуме напомнили об изменении размера маткапитала с февраля 2026 года.