Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Маткапитал на второго ребенка призвали повысить на 25%

В Госдуме призвали повысить маткапитал на второго ребенка на 25%
Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести новые расчеты при начислении маткапитала, повысив сумму выплаты на второго и каждого последующего ребенка на 25%. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, направив соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов.

В беседе с НСН она напомнила, что сегодня обсуждается возможность изменения подхода к использованию средств маткапитала в части ипотечного кредитования и направления средств на второго, третьего и последующего детей.

«Я уже внесла законопроект об увеличении на каждого последующего ребенка на 25% средств маткапитала, жду заключения», — добавила Останина.

Многие предложения в этом направлении уже были отвергнуты – в частности, озвучивалась идея предоставить россиянам возможность тратить средства маткапитала на покупку авто российской марки, напомнила парламентарий. Однако в Минтруде, по ее словам, инициативу не оценили, отметив, что машина мотивацией для пополнения семьи не станет. Также пока правительство не поддержало предложение позволить россиянам тратить маткапитал на подсобное хозяйство, но такая вероятность обсуждается, заключила Останина.

Напомним, в России также призвали изменить правила предоставления мат капитала, повысив доступный гражданам в виде единовременной выплаты остаток. Депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил Соцфонду увеличить эту сумму с сегодняшних 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, отметив, что это позволит родителям покупать необходимые для детей товары.

Ранее в Госдуме напомнили об изменении размера маткапитала с февраля 2026 года.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!