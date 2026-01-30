«Не дарите дезодорант»: психолог объяснила, как намекнуть человеку о неприятном запахе

Чтобы намекнуть коллеге о том, что от него исходит неприятный запах, не нужно оставлять анонимные записки или дарить дезодорант. Такой подход может вызвать у человека тревогу или пассивную агрессию, предупредила в беседе с РИАМО психолог Алена Иванова.

Вместо намеков она посоветовала напрямую поговорить с коллегой в конфиденциальной обстановке. При этом важно не обвинить человека, а помочь ему обратить внимание на то, чего он, скорее всего, не замечает.

«Иван, это очень неловкий разговор, и мне непросто его начать. В последнее время я замечаю в кабинете специфический запах, и, боюсь, он может быть связан с тобой. <...> Я говорю это исключительно из добрых побуждений, потому что ты мог просто не знать. Возможно, дело в ткани одежды или в чем-то еще», — описала беседу специалист.

Важно быть готовым к любой реакции, но сохранять при этом спокойствие и уважение, добавила она.

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что резкий запах тела может быть связан не только с недостаточным уходом, но и с хроническими заболеваниями или гормональными сбоями.

По ее словам, это может сигнализировать о проблемах с обменом веществ, сахарном диабете, заболеваниях печени или почек, а также о воспалительных и инфекционных процессах.

