«Дело не в гигиене»: врач объяснила, с чем может быть связан неприятный запах тела

Врач Филева: неприятный запах тела может быть связан с гормональными сбоями
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Резкий запах тела может быть связан не только с недостаточным уходом, но и с хроническими заболеваниями или гормональными сбоями. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Запах формируется в результате взаимодействия кожных бактерий с потом и кожным салом. Если состав этих выделений меняется, привычный запах кожи тоже может измениться — стать резким, кислым, сладковатым или просто непривычным, даже при регулярном мытье и использовании средств гигиены», — объяснила специалист.

По ее словам, такие изменения нередко сигнализируют о сбое обмена веществ, сахарном диабете, заболеваниях печени или почек, а также о воспалительных и инфекционных процессах.

Что касается запаха изо рта, он тоже не всегда связан с зубами или деснами. В ряде случаев имеют место заболевания пищеварительной системы или органов дыхания, добавила Филева.

Врач-диетолог Ирина Орлова до этого говорила, что неприятный запах изо рта может быть признаком избытка белка в рационе питания. Она пояснила, что при низком уровне углеводов в организме начинается кетоз — тело выделяет кетоны, которые придают дыханию характерный «металлический» запах. Кроме того, избыток белка может вызвать проблемы с пищеварением (запоры и вздутие), а также сухость кожи и высыпания.

Ранее врач назвал тревожные сигналы о состоянии здоровья, которые видны на языке.
 
