Врач назвала средства для бережного ухода за подмышками

Тонкая кожа подмышек требует бережного ухода. Следует выбирать нейтральный гель для душа без агрессивных ПАВ, который бережно очищает, не нарушая гидролипидную мантию. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

После душа она порекомендовала аккуратно промокнуть кожу полотенцем, и только когда она высохнет, наносить дезодорант или антиперсперант.

«Кроме того, есть специальные средства в виде мягких крем-дезодорантов без спирта и агрессивных солей алюминия или дезодоранты на основе кислот. Они не только маскируют запах, но и регулируют микрофлору и кислотность поверхности кожи, подавляя размножение вызывающих запах бактерий», — рассказала специалист.

Если после депиляции появилось раздражение, следует нанести крем с пантенолом, аллантоином или бисабололом, добавила она.

До этого Филева предупреждала, что пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а потенциальный риск для здоровья. Скопление бактерий чревато грибковыми инфекциями и гнойными воспалениями.

Кроме того, по ее словам, постоянная влажность и трение в зоне подмышечных впадин приводят к опрелостям, из-за которых кожа может потрескаться.

