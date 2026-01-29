Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Врач назвала средства для бережного ухода за подмышками

Врач Филева: дезодорант на основе кислот бережно ухаживает за подмышками
Global Look Press

Тонкая кожа подмышек требует бережного ухода. Следует выбирать нейтральный гель для душа без агрессивных ПАВ, который бережно очищает, не нарушая гидролипидную мантию. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

После душа она порекомендовала аккуратно промокнуть кожу полотенцем, и только когда она высохнет, наносить дезодорант или антиперсперант.

«Кроме того, есть специальные средства в виде мягких крем-дезодорантов без спирта и агрессивных солей алюминия или дезодоранты на основе кислот. Они не только маскируют запах, но и регулируют микрофлору и кислотность поверхности кожи, подавляя размножение вызывающих запах бактерий», — рассказала специалист.

Если после депиляции появилось раздражение, следует нанести крем с пантенолом, аллантоином или бисабололом, добавила она.

До этого Филева предупреждала, что пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а потенциальный риск для здоровья. Скопление бактерий чревато грибковыми инфекциями и гнойными воспалениями.

Кроме того, по ее словам, постоянная влажность и трение в зоне подмышечных впадин приводят к опрелостям, из-за которых кожа может потрескаться.

Ранее эксперт объяснила, почему подросткам не подходят взрослые средства гигиены.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!