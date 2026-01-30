Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о риске стать оранжевыми из-за неверного рациона

Диетолог Бобровский: злоупотребление помидорами окрасит кожу в оранжевый цвет
Помидор считается одним из самых полезных овощей, однако при неправильном подходе к рациону он может нанести вред или вызвать неожиданную реакцию организма. Так, если человек злоупотребляет этим продуктом и ест его в слишком больших количествах, у него может начаться ликопенодермия, при которой кожа окрашивается в оранжевый оттенок, предупредил в беседе с «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский.

«В очень больших количествах помидоры могут вызвать безвредное, но заметное явление — ликопенодермию. То есть это окрашивание кожи в оранжевый оттенок. Это безвредно и проходит само по себе, если перестать в больших количествах употреблять томаты», — пояснил врач.

По его словам, при определенных заболеваниях количество помидоров лучше свести к минимуму или лучше вообще не включать их в рацион. К противопоказаниям, в том числе, относятся гастрит, язва, желчнокаменная болезнь, заболевания почек, аллергия и подагра — с такими диагнозами лучше томаты не употреблять, считает Бобровский.

«Кислоты, содержащиеся в томатах, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать выброс желчи, что опасно», — пояснил он.

С осторожностью диетолог порекомендовал относиться к помидорам людям, которые принимают антикоагулянты, препараты для снижения свёртываемости крови и для нормализации артериального давления.

При отсутствии противопоказаний безопасной нормой считается 200-500 граммов свежих помидоров в день – это примерно 1-3 средних плода. Это наиболее оптимальная порция, которая позволит организму получить питательные вещества без риска для здоровья, заключил врач.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, что за счет высокого содержания ликопина помидоры замедляют атеросклероз и защищают клетки от повреждений, снижая риски развития онкозаболеваний. Также томаты снижают в организме окислительный стресс, защищают от инфекции, поддерживают иммунитет и укрепляют мужское здоровье, подчеркнула она.

Ранее были названы продукты, из-за которых в почках появляются камни.
 
