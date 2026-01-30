Размер шрифта
Общество

Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

Синоптик Позднякова: потепления в Москве не будет минимум до середины февраля
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Потепление и оттепель не придут в Москву и Московскую область минимум до середины февраля. В столичном регионе ожидаются сильные морозы — температура опустится почти на 10°C ниже климатической нормы. Об этом Общественной Службе Новостей сообщила главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, температура воздуха в ближайшее время будет оставаться почти неизменной. Ночью в Москве столбики термометра будут показывать примерно -20°C, а в Московской области похолодает до -25°C. Днем температура будет держаться в пределах -18…-20°C

«Это ниже нормы почти на 10 градусов. Причем если раньше этот период холодной погоды у нас длился два-три дня, то сейчас он будет более продолжительным. В ближайшие пять дней у нас сохранится экстремально холодная погода», — предупредила синоптик.

Она объяснила, что причиной затяжных морозов стало то, что холод в столичный регион будет опускаться сверху из стратосферы, а не поступать в приземном слое из Арктики. В итоге самым холодным днем станет 2 февраля.

Потепление и оттепель ожидаются в столичном регионе не раньше второй половины февраля.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого предупредил о возвращении морозов в Москву в предстоящие выходные. По его словам, ночью 31 января температура достигнет -20...-25°С, а ночью 1 февраля ожидается -21...-26°С.

Ранее метеозависимых москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов.
 
