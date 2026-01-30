Названы любимые начинки для блинов россиян

Х5 Клуб: россияне больше всего любят блины с мясом и творогом

Больше половины россиян любят есть блины с начинкой. При этом особой популярностью пользуются мясная и творожная добавки. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса программы лояльности «Х5 Клуб».

Согласно итогам исследования, 95% россиян традиционно отмечают Масленицу и едят в этот праздник блины. При этом 59% респондентов поделились, что предпочитают употреблять это блюдо с начинкой.

51% опрошенных отметили, что чаще всего выбирают блины с мясом. Творожная начинка также является любимой у 51% респондентов. Еще 39% отдают предпочтение блинам со сметаной, а 37% — со сгущенкой.

«При этом россияне негативно относятся к модным блинам для фотографий в социальных сетях — например, с начинкой по мотивам дубайского шоколада. Такие варианты выбирает всего 1% жителей страны», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что лишь 8% участников опроса выбирают покупные блины. Остальные россияне едят домашнюю выпечку. При этом 65% респондентов готовят блины самостоятельно, а другие 27% едят то, что приготовили родственники или друзья.

Шеф-повар Григорий Малышев до этого говорил, что блины лучше выпекать на сковороде с толстым дном, чтобы они не прилипали. По его словам, самым лучшим вариантом будет чугунная посуда. При этом важно хорошо ее нагреть и смазать маслом перед выпеканием.

