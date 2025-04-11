Россиянам назвали лучшие сочетания с черной икрой

Черную икру можно сочетать с разными продуктами, например с блинами. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, ее можно подавать на тонких гречневых блинах с небольшим количеством сметаны. Кроме того, икра подойдет для тостов, смазанных маслом, и для яиц, сваренных вкрутую. Специалисты также советуют попробовать добавить продукт к легким салатам и в качестве гарнира к суши.

«Не забывайте, что черная икра — это деликатес, поэтому достаточно нескольких ложек, чтобы насладиться ее вкусом», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что черная икра богата белком, аминокислотами и омега-3 жирными кислотами, что делает ее полезной для здоровья. Они уточнили, что в 100 г продукта содержится около 25–30 г белка, содержание DHA и EPA может достигать 4–6 г. Помимо этого, в икре есть витамины A, D и E, которые поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунной системы. Продукт также содержит йод, фосфор, цинк, железо и магний, необходимые для нормального функционирования организма.

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