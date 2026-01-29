Родителям объяснили, можно ли быть другом для своего ребенка

Психолог Юданова: родитель не должен быть другом для своих детей

Взрослые несут ответственность за своих детей — воспитывают, обеспечивают безопасность, заботятся. Именно поэтому родитель не должен быть другом для своего ребенка. Такой совет в интервью «Радио 1» дала семейный психолог Юлия Юданова.

«Дружба — это общение на равных. А на равных с детьми никак нельзя. В какой-то момент ребенок захочет ослушаться родителя и не воспримет от него наставлений, ведь вы друзья, а друзья не воспитывают. В дружбе царит равноправие и свобода действий. Тогда происходит хаос. Создается конфликтная ситуация, и вы уже не друг, а враг», — объяснила специалист.

Пока ребенок растет, его обязательно нужно направлять, обучать, прививать ценности, быть для него положительным примером. А для этого должны соблюдаться законы иерархии, добавила она.

При этом в семье должна царить здоровая атмосфера. Как отмечала клинический психолог Ксения Савельева, давление, попытки вызывать чувство вины и регулярное обесценивание со стороны родственников свидетельствуют о токсичных отношениях, которые могут разрушить психическое здоровье.

