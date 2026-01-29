Размер шрифта
Москвичей предупредили о возвращении морозов в выходные

Синоптик Ильин: морозы вернутся в Москву 31 января
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Сильные морозы вернутся в Москву в предстоящие выходные. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, ночью 30 января в столице местами ожидается небольшой снег, а температура будет около -16…-18°С.

«Днем преимущественно без осадков, температура -13…-15°С. Ветер северный 5-10 м/с. Гололедица», — добавил синоптик.

Он подчеркнул, что в Московской области в это время также будет небольшой снег. При этом столбики термометра ночью ночью покажу -14…-19°С, а днем — около -12…-17°С.

31 января температура ночью достигнет -20...-25°С, а днем потеплеет до -16...-21°С. 1 февраля временами ожидается снег. Температура ночью будет -21...-26°С, днем -19...-24°С.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев до этого говорил, что в морозную погоду нужно утеплять все тело, не забывая о руках и ногах. Для этого важно грамотно выбрать подходящие варежки и обувь.

По словам эксперта, во время серьезных морозов стоит надевать первым слоем тонкие перчатки, а уже на них — рукавицы, так называемые «верхонки». Кроме того, следует отдавать предпочтение обуви с широкой подошвой и качественным утеплителем.

Ранее высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей.
 
