Стало известно, дефицит каких витаминов приводит к эмоциональному истощению

Нутрициолог Селиванова: дефицит белка приводит к эмоциональному истощению
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит витаминов, с которым люди часто сталкиваются в зимний период, может приводить к эмоциональному истощению и раздражительности. Об этом газете «Известия» рассказала нутрициолог, клинический health-коуч Ирина Селиванова.

При появлении таких симптомов она советует прежде всего проверить уровень белка, поскольку нервная система состоит из белковых конструкций. Эксперт предупредила, что при показателе ниже 74 единиц организму не хватает «строительного материала».

«Второй критически важный элемент — витамин D, мощный прогормон, участвующий в сотнях химических реакций. Его нехватка, особенно актуальная к середине зимы, когда летние запасы истощены, напрямую влияет на нервное напряжение и требует регулярного восполнения, как правило, с помощью специальных препаратов», — объяснила Селиванова.

Кроме того, ухудшение самочувствия могут вызывать дефицит железа, а также магния в комплексе с витамином B6.

Испанский врач общей практики Александр Олмос из Университетской больницы Сон Эспасес до этого говорил, что для раннего выявления скрытых проблем со здоровьем каждому человеку стоит ежегодно сдавать восемь ключевых анализов. По словам специалиста, базовая ежегодная проверка здоровья должна включать анализ крови на С-реактивный белок и гомоцистеин. Эти показатели позволяют выявить хроническое воспаление, которое может долго протекать бессимптомно и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных нарушений.

Ранее россиянам назвали лучшие дешевые продукты для восполнения витаминов.
 
