Общество

Названы опасные инфекции, которые можно подхватить на популярных у россиян курортах

Вирусолог Нетесов: россияне могут подхватить вирус Зика на курортах
Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы на курортах могут столкнуться с опасными тропическими вирусными инфекциями, среди них — Нипах, желтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Об этом aif.ru рассказал вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Он уточнил, что среди популярных направлений для отдыха у россиян остаются Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия. По его словам, все вирусы передаются через укусы тропических комаров. При этом в курортных зонах и городах местность от комаров обязательно обрабатывают, добавил специалист.

При этом он уточнил, что вероятность заражения этими инфекциями «ничтожна».

«Если россиянин не полезет в джунгли без защиты и репеллентов, риск минимален. Так что все зависит от поведения человека. Хотите сплавиться по реке во Вьетнаме? В таком случае вероятность подхватить лихорадку Денге может составить около 30%. Именно так это и происходит», — рассказал Нетесов.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная до этого рассказала в ходе пресс-конференции, что болезнь, вызываемая вирусом Нипах, иногда может протекать бессимптомно. По ее словам, бессимптомные формы болезни встречаются редко и диагностируются значительно хуже, чем тяжелые случаи.

Ранее медик рассказала о симптомах вируса Коксаки у детей.
 
