Общество

Россиянам назвали идеальное время для засыпания

Специалист Дорохов: идеальным временем для сна считается 23:00
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Оптимальным временем для засыпания считается примерно 23:00, когда организм начинает активно вырабатывать мелатонин, который регулирует циклы сна и помогает телу восстановиться. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

По его словам, время засыпания напрямую влияет на качество сна и самочувствие. Если засыпать после полуночи, человек может столкнуться со сбоями в этих естественных процессах.

Дорохов добавил, что биоритмы могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Так, для «жаворонков» поздний отход ко сну вреден, при этом «совы» легче переносят позднее засыпание. Однако при нарушении естественных циклов даже у последних со временем ухудшается качество сна.

«Если человек засыпает не в начале, а в середине естественного цикла сна, организм уже не успевает выстроить правильную структуру отдыха. Каждый цикл длится примерно полтора часа, и, пропуская первый, мы нарушаем последовательность фаз сна. Именно поэтому после позднего засыпания часто появляется ощущение усталости даже после долгого сна», — заключил нейробиолог.

Врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева до этого говорила, что правильный режим сна поможет восстановиться за время выходных. По ее словам, лучше в эти дни рано вставать и делать короткий дневной сон, чем отсыпаться. Врач посоветовала стараться всегда придерживаться единого времени пробуждения и отхода ко сну, в нерабочие дни можно сместить режим на два часа.

Ранее сообщалось, что сон без подушки оказался полезен при одном заболевании.
 
