Общество

Врач объяснила, какой режим сна поможет восстановиться за выходные дни

Врач Царева: в выходные и будние стоит просыпаться примерно в одно время
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Правильный режим сна поможет восстановиться за время выходных. Об этом «Москве 24» рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, лучше в эти дни рано вставать и делать короткий дневной сон, чем отсыпаться. Врач посоветовала стараться всегда придерживаться единого времени пробуждения и отхода ко сну, в нерабочие дни можно сместить режим на два часа.

«Если погрешность больше, запускается процесс восстановления. На каждый час смещения времени сна уходят сутки адаптации. В это время человек может чувствовать себя разбитым, повышается уровень тревожности, и увеличивается риск возникновения депрессии», — предупредила Царева.

Дневной сон должен длиться не более 15–20 минут, чтобы избежать вялости и спада энергии. Для качественного восстановления эксперт также посоветовала проводить выходные активно и со сменой деятельности.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого рассказала «Газете.Ru», что сон в непосредственной близости от радиатора центрального отопления приводит к нарушению процесса, утренней усталости и снижению работоспособности.

Ранее сомнолог рассказал, нужно ли спать два раза в день.

