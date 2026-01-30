Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Врачи объяснили, как делать правильные перекусы в офисе

Pravda.Ru: фрукты подойдут для правильных перекусов в офисе
Shutterstock/tativophotos

Для перекусов в офисе не подойдут быстрые углеводы, например, чипсы, сладости, сосиски и бутерброды с колбасой, поскольку они негативно влияют на концентрацию и работоспособность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Чтобы сделать прием пищи здоровым, они советуют положить на видное место полезные продукты — яблоко, банан или другие фрукты. Перекус лучше подготовить заранее, предпочтение рекомендуется отдавать продуктам с большим объемом и меньшей калорийностью.

«Я часто советую своим клиентам планировать перекусы заранее. Возьмите с собой в офис контейнер с нарезанными овощами, фруктами или орехами. Это поможет избежать соблазна съесть что-то вредное и обеспечит организм необходимыми питательными веществами. Например, прекрасным вариантом будет мюсли», — добавила шеф-повар, нутрициолог Наталья Баженова.

Врач-эндокринолог, гинеколог Елена Савицкая до этого говорила, что правильные перекусы полезны на похудении, они помогут поддерживать уровень сахара в крови и избегать переедания в основные приемы пищи. По ее словам, для этой цели подойдут не все полезные продукты, например, орехи и сухофрукты, поскольку они являются достаточно калорийными.

Ранее скандальная звезда «Эйфории» призналась в любви к двум видам вредных перекусов.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!