Врачи объяснили, как делать правильные перекусы в офисе

Для перекусов в офисе не подойдут быстрые углеводы, например, чипсы, сладости, сосиски и бутерброды с колбасой, поскольку они негативно влияют на концентрацию и работоспособность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Чтобы сделать прием пищи здоровым, они советуют положить на видное место полезные продукты — яблоко, банан или другие фрукты. Перекус лучше подготовить заранее, предпочтение рекомендуется отдавать продуктам с большим объемом и меньшей калорийностью.

«Я часто советую своим клиентам планировать перекусы заранее. Возьмите с собой в офис контейнер с нарезанными овощами, фруктами или орехами. Это поможет избежать соблазна съесть что-то вредное и обеспечит организм необходимыми питательными веществами. Например, прекрасным вариантом будет мюсли», — добавила шеф-повар, нутрициолог Наталья Баженова.

Врач-эндокринолог, гинеколог Елена Савицкая до этого говорила, что правильные перекусы полезны на похудении, они помогут поддерживать уровень сахара в крови и избегать переедания в основные приемы пищи. По ее словам, для этой цели подойдут не все полезные продукты, например, орехи и сухофрукты, поскольку они являются достаточно калорийными.

