17-летнюю девушку похитили и изнасиловали, чтобы отомстить ее брату

В Индии девушку изнасиловали около полицейского участка из мести ее брату

В Индии 17-летнюю девушку похитили и изнасиловали прямо у полицейского участка. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат, куда насильник и его сообщники вывезли жертву. Таким образом мужчина решил отомстить брату пострадавшей, который три месяца назад сбежал с его собственной сестрой из родной деревни в штате Мадхья-Прадеш.

Пара так и не вернулась, и семья сбежавшей девушки решила отомстить, посчитав случившееся глубоким позором. Ее брат и еще четверо мужчин ворвались в дом жертвы, откуда похитили четырех женщин.

Троих пострадавших жестоко избили, но отпустили, а саму девушку оставили, чтобы затем изнасиловать около полицейского участка. В итоге полиция возбудила дело против пятерых человек, применив Закон о защите детей от сексуальных преступлений (POCSO). Расследование продолжается.

Ранее в Индии восьмерых мужчин арестовали за похищение и групповое изнасилование девочки.