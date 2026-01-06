Турист сорвался с водопада на Самуи, делая селфи со своей девушкой

В Таиланде француз поскользнулся и упал с водопада во время селфи

Турист разбился, упав с водопада на тайском острове Самуи, передает The Thaiger.

Несчастный случай произошел 5 января на водопаде На Муанг Два (Na Muang Two), высота которого составляет 80 метров. 22-летний француз Алексис Вергос

посещал достопримечательность вместе со своей подругой Романе.

Позднее девушка рассказала, что они поднялась на пятый ярус и решили сделать селфи на скалах, но оба поскользнулись. Туристке удалось ухватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь, а ее возлюбленного унесло течением.

Надеясь помочь Алексису, Романе бросилась вниз к подножию водопада и сообщила об инциденте владельцам расположенных там кафе. Тело молодого человека нашли в водоеме на четвертом ярусе.

Из-за скалистого рельефа спасательная операция растянулась на два часа. Используя веревки, спасатели медленно подняли тело из воды, положили его на носилки и спустили вниз по водопаду. Согласно первоначальному заключению, иностранец получил тяжелые травмы головы.

Ранее турист упал с крутого склона во французских Альпах и не выжил.