Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Дело кинокритика Долина направили в суд

Дело Долина, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, направили в суд
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Уголовное дело в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов, передано в суд для рассмотрения. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.

«Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего Антона Долина... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Долина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в официальном заявлении.

Следствие установило, что Долин, несмотря на двукратное привлечение к административной ответственности в течение года за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента, продолжил распространять информационные материалы в социальных сетях. При этом он не указывал соответствующую маркировку. В связи с этим, кинокритику предъявлено обвинение по статье, установленной российским законодательством об иностранных агентах.

До этого сам Долин назвал унизительным свой заочный арест в России.

Долин внесен в перечень иноагентов в октябре 2022 года за «осуществление политической деятельности». Он уехал из России после начала СВО и в августе 2025-года получил гражданство Молдавии вместе с женой.

Ранее кинокритик Долин заявил, что российскому зрителю характерен расизм.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!