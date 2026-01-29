Дело кинокритика Долина направили в суд

Дело Долина, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, направили в суд

Уголовное дело в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов, передано в суд для рассмотрения. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.

«Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего Антона Долина... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Долина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в официальном заявлении.

Следствие установило, что Долин, несмотря на двукратное привлечение к административной ответственности в течение года за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента, продолжил распространять информационные материалы в социальных сетях. При этом он не указывал соответствующую маркировку. В связи с этим, кинокритику предъявлено обвинение по статье, установленной российским законодательством об иностранных агентах.

До этого сам Долин назвал унизительным свой заочный арест в России.

Долин внесен в перечень иноагентов в октябре 2022 года за «осуществление политической деятельности». Он уехал из России после начала СВО и в августе 2025-года получил гражданство Молдавии вместе с женой.

