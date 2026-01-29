Врач рассказала, чем грозит удаление папиллом средствами с маркетплейсов

Использование косметических средств для удаления папиллом, представленных на маркетплейсах, может навредить здоровью и привести к серьезным осложнениям. Об этом aif.ru рассказала врач-дерматовенеролог НКЦ № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Хворова.

По словам специалиста, попытки удалить папилломы с помощью таких средств могут стать причиной химических ожогов, стойкой гиперпигментацией и появления рубцов.

«Главная опасность в том, что люди часто удаляют не только папилломы, но и другие новообразования (невусы, кератомы, сосудистые образования), следуя советам знакомых. Это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний кожи, таких как меланома, базалиома или плоскоклеточный рак», — объяснила эксперт.

Она отметила, что удаление доброкачественных образований специальными растворами допустимо лишь в исключительных случаях. При этом необходимо заранее проконсультироваться с дерматовенерологом и строго следовать его рекомендациям. Однако самым безопасным и оптимальным решением все еще остается удаление папиллом в медицинском учреждении, заключила врач.

Торакальный хирург, онколог Международной Академической Клиники, к.м.н. Александр Старостин до этого говорил в беседе с «Газетой.Ru», что при изменении размера или цвета родинки необходимо обратиться к врачу. По его словам, даже если родинки не доставляют дискомфорта, любое выпуклое образование подвержено хронической травматизации.

