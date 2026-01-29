Размер шрифта
Общество

«Ничем хорошим не обернется»: депутат об идее легализовать онлайн-казино в России

Депутат ГД Аксененко высказался против идеи легализовать онлайн-казино в РФ
В России и так хватает игроманов, поэтому распространение игорного бизнеса стоит ограничивать, а не распространять. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко.

«Горе в домах тысяч российских семей не стоит никаких денег. А получить довесок к федеральному бюджету можно и другими способами. Например, попросту повысить налоги на существующий игорный бизнес до 50%. Или установить налог на сверхприбыль банковских организаций», — считает парламентарий.

Для страны эта идея ничем хорошим не обернется, подчеркнул он.

27 января появилась информация, что Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино. По данным «Ъ», если идею поддержат — это может приносить российскому бюджету 100 млрд рублей ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям.

Ранее эксперт заявил, что легализация онлайн-казино остановит поток денег россиян на Украину.
 
