Россиянам объяснили, как определить человека с нарциссизмом

Чрезмерная озабоченность собственным внешним видом и умение управлять эмоциями окружающих с помощью манипуляций могут сигнализировать о том, что человек является нарциссом. Об этом RT рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

По словам специалиста, нарциссы постоянно занимаются самолюбованием. Такие люди стремятся получать внешнее внимание от окружающих и нуждаются в большом количестве комментариев, просмотров и реакций в социальных сетях.

Профайлер отметил, что нарциссизм можно определить по некоторым способам поведения.

«Такой человек, с гипертрофированной тенденцией привлекать к себе внимание, начинает мнить себя лучше всех, красивее всех. К людям вокруг может высказываться презрение», — объяснил он.

Нарциссов также постоянно волнует то, как они выглядят. Люди с таким расстройством личности не могут выйти в свет без макияжа или в мятой одежде.

Помимо этого, любые разговоры нарцисс в итоге сводит к своей личности. По словам эксперта, подобные люди умеют управлять эмоциями окружающих с помощью манипуляций. Они давят на жалость, совесть и другие чувства из-за недостаточного внимания в свою сторону.

Психолог Анастасия Егорова до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что распознавание абьюза на ранних этапах отношений крайне важно. Чем дольше продолжается такое общение, тем сильнее размываются границы, снижается самооценка и формируется эмоциональная, психологическая, а иногда и финансовая зависимость одного из партнеров.

