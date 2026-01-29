Врач предупредил об опасности использования духов для ряда людей

Врач Болибок: у людей с аллергией использование духов может вызвать дерматит

Аллергия на духи, которую вызывают определенные компоненты, является распространенной реакцией организма. У людей с такой проблемой использование парфюмерных средств может вызвать дерматит. Об этом RT рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

Эксперт объяснил, что чаще всего причиной такой реакции становятся не отдушки, а конкретные химические соединения в составе духов. При этом аллергеном могут оказаться и натуральные компоненты, среди которых эфирные масла и цветочные экстракты. Среди синтетических компонентов аллерголог выделил коричный спирт и коричный альдегид, гексилкоричный альдегид, изоэвгенол, линалилол и другие.

«Самая частая реакция — контактный аллергический дерматит. Может быть покраснение кожи, зуд, появление сыпи. При стихании острой фазы возможно шелушение кожи», — рассказал он.

По словам специалиста, одной из основных рекомендаций при склонности к аллергии является минимизация прямого контакта духов с кожей. В случае, если возникает подозрение на аллергическую реакцию, необходимо сразу прекратить использование парфюмерного средства и обратиться за медицинской помощью.

До этого эксперты говорили, что при выборе духов следует внимательно изучать их состав. По их словам, многие компоненты, которые являются сильными аллергенами, способны накапливаться в организме человека. Линалоол, бензиловый и изопропиловый спирт, тоулен, и различные альдегиды могут спровоцировать мигрень, астму, депрессию, дерматит, бесплодие, онкологические болезни и другие проблемы со здоровьем.

