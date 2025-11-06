На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, какие болезни могут спровоцировать некачественные духи

«Пятый канал»: некачественные духи могут спровоцировать мигрень и бесплодие
Shutterstock

При выборе духов важно внимательно изучать их состав, поскольку многие их компоненты — сильные аллергены, способные накапливаться в организме человека. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в них могут содержаться линалоол, бензиловый и изопропиловый спирт, тоулен, различные альдегиды. Эти компоненты могут спровоцировать мигрень, астму, депрессию, дерматит, бесплодие, онкологические болезни и не только. Чтобы себя уберечь, специалисты посоветовали покупать только оригинальную продукцию.

«Парфюмерная продукция должна в обязательном порядке иметь QR-код DataMatrix, подтверждающий наличие и отслеживание продукции в Государственной информационной системе маркировки товаров «Честный знак», — отметила заместитель начальника отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Куракина.

Парфюмер Екатерина Сиордия до этого говорила, что свежие и зеленые ноты в мужском парфюме могут ассоциироваться у женщин с бодростью, движением и придать образу спортивность и молодость, древесные — подчеркнут уравновешенность, надежность и внутреннюю силу. По ее словам, есть сочетания, которые вызывают ряд ассоциаций у женского пола. Например: ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины.

Ранее парфюмеры дали советы по выбору духов.

