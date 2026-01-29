Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В лесу под Прокопьевском нашли захоронения пациентов интерната

NGS: детей интерната в Кузбассе хоронили без опознавательных знаков в лесу
Vasily Fedosenko/Reuters

Пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами хоронили в лесу неподалеку от учреждения. Об этом сообщает NGS42 со ссылкой на местного жителя.

По его словам, летом прошлого года он случайно обнаружил в лесном массиве захоронения без каких-либо опознавательных знаков. На интернет-картах кладбище не обозначено.

«Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется», — рассказал прокопчанин.

По информации Telegram-канала «ЖурБасс» захоронений несколько. На новом участке, где начали хоронить около года назад, находится порядка 30–40 могил. Некоторые кресты уже выглядят старыми.

29 января в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске в январе. Патологоанатомы установили, что семь из них скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

Ранее была названа возможная причина массовой гибели пациентов интерната в Кузбассе.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!