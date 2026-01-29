В лесу под Прокопьевском нашли захоронения пациентов интерната

NGS: детей интерната в Кузбассе хоронили без опознавательных знаков в лесу

Пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами хоронили в лесу неподалеку от учреждения. Об этом сообщает NGS42 со ссылкой на местного жителя.

По его словам, летом прошлого года он случайно обнаружил в лесном массиве захоронения без каких-либо опознавательных знаков. На интернет-картах кладбище не обозначено.

«Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется», — рассказал прокопчанин.

По информации Telegram-канала «ЖурБасс» захоронений несколько. На новом участке, где начали хоронить около года назад, находится порядка 30–40 могил. Некоторые кресты уже выглядят старыми.

29 января в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске в январе. Патологоанатомы установили, что семь из них скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

