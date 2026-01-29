Размер шрифта
Названы главные ошибки в уходе за подмышками

Врач Филева: неправильный уход за подмышками может привести к воспалениям
Даша Зайцева/«Газета.ru»

Неправильный уход за подмышками может привести к появлению микротрещин, инфекций и даже ожогов. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Использование щелочного мыла может пересушивать кожу подмышечных впадин из-за разрушения естественного защитного барьера — гидролипидной мантии. А когда целостность мантии нарушается, кожа становится сухой и уязвимой к воздействию внешних факторов», — рассказала специалист.

Еще одна частая ошибка, по ее словам, — нанесение антиперспиранта сразу после бритья или депиляции, что чревато сильным раздражением кожи, вплоть до химических ожогов.

Не менее вредна привычка наносить дезодорант на уже вспотевшую кожу. Смесь пота и косметического средства создают пленку, которая становится идеальной средой для размножения бактерий, предупредила она.

Чтобы избежать раздражений, она посоветовала выбирать нейтральный гель для душа без агрессивных ПАВ, который бережно очищает, не нарушая гидролипидную мантию. После душа следует аккуратно промокнуть кожу полотенцем, и только когда она высохнет, наносить дезодорант или антиперсперант.

Если после депиляции появилось раздражение, стоит нанести крем с пантенолом, аллантоином или бисабололом, отметила врач.

Ранее россиянам рассказали, чем чревата плохая гигиена подмышек.
 
