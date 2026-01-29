Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Задержана представительница собственника сгоревшего хостела в Балашихе

СК: задержана представительница собственника сгоревшего дома в Балашихе

Следователи задержали представительницу дома в подмосковной Балашихе, где в результате пожара не выжили четыре человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По информации следствия, с марта 2025 по январь 2026 года подозреваемая, действуя по доверенности и по указанию одного из собственников дома, фактически использовала его как хостел — сдавала в аренду комнаты, в том числе иностранным гражданам, зная, что они находились на территории РФ незаконно.

Кроме того, следователи установили, что помещения хостела не были оборудованы системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Организация незаконной миграции» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Женщина дала признательные показания, ее задержали, местонахождение одного из владельцев дома устанавливается, отметила Врадий.

Возгорание в частном доме произошло утром 27 января в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. Специалисты МЧС вытащили из здания шесть человек, четверых спасти не удалось.

Ранее появились подробности о совладельце сгоревшего дома в Балашихе.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!