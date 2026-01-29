Задержана представительница собственника сгоревшего хостела в Балашихе

Следователи задержали представительницу дома в подмосковной Балашихе, где в результате пожара не выжили четыре человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По информации следствия, с марта 2025 по январь 2026 года подозреваемая, действуя по доверенности и по указанию одного из собственников дома, фактически использовала его как хостел — сдавала в аренду комнаты, в том числе иностранным гражданам, зная, что они находились на территории РФ незаконно.

Кроме того, следователи установили, что помещения хостела не были оборудованы системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Организация незаконной миграции» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Женщина дала признательные показания, ее задержали, местонахождение одного из владельцев дома устанавливается, отметила Врадий.

Возгорание в частном доме произошло утром 27 января в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. Специалисты МЧС вытащили из здания шесть человек, четверых спасти не удалось.

