В Госдуме предложили переводить учащихся на удаленку во время снегопадов

Депутат Плякин: школьников стоит переводить на дистанционку во время снегопадов
Александр Вильф/РИА Новости

В период обильных снегопадов путь школьников и студентов до образовательных учреждений становится особенно трудным, поэтому учащихся следует переводить на удаленное обучение. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил депутат Госдумы Владимир Плякин.

Депутат отметил, что в особенно снежные дни города становятся похожи на большие катки, по которым опасно самостоятельно передвигаться. На фоне этого дистанционное обучение следует воспринимать не как слабость или уступки, а как разумную заботу.

«Уж лучше провести утро в теплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение», — заявил Плякин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого сообщил, что 31 января и 1 февраля Москву ждут морозы, а после этого, вслед за похолоданием, в столичный регион вернутся снегопады.

По словам специалиста, вечером 29 января снег перестанет идти, после чего начнет расти атмосферное давление, к выходным достигнув 750 мм рт. ст. На этом фоне температура воздуха начнет понижаться – 30 января ожидается -16...-19 °С, а в субботу по региону прогнозируется -20...-25 °С.

Ранее юрист рассказал, могут ли уволить за неявку на работу из-за снегопада.
 
