Эксперт предупредил о рисках введения сертификатов породистости питомцев

Эколог Рыбальченко: сертификат породистости может увести заводчиков в тень
Shutterstock

В России хотят ввести требования по продаже породистых кошек и собак только при наличии соответствующих документов. Это полезная мера, которая позволит бороться с мошенниками, однако важно предусмотреть ее правильную реализацию, чтобы она не вынудила честных заводчиков уйти в тень. Так в беседе с 360.ru инициативу оценил эколог и эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко.

Так называемый сертификат породистости станет инструментом для борьбы с конвейерами по разведению животных, считает специалист.

«Рынок породистых животных у нас давно похож на базар, где вывеска «британец» или «шпиц» часто держится на честном слове продавца и паре удачных фотографий», — подчеркнул он.

Однако хотя инициатива на первый взгляд выглядит нужной, важно не превратить ее в громоздкую бюрократическую формальность – это будет грозить уходом честных заводчиков в тень, предупредил эколог. По его мнению, важно не просто наладить контроль, а обеспечить реальную прослеживаемость каждого питомца, обязав заводчиков соблюдать условия содержания животных.

«Закон должен быть не про то, чтобы всем выдать «сертификат породистости», а про то, чтобы закрыть подвал, где щенков и котят делают как одноразовый товар», — заключил эксперт.

Напомним, в России также хотят ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных, оформить которые граждане должны иметь возможность через портал «Госуслуги». Предполагается, что это позволит значительно облегчить процедуру оформления документов, которые необходимо предоставить в бумажном виде для поездок с питомцами.

Ранее в Госдуме оценили перспективу введения налога на домашних животных.
 
