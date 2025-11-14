Врач назвал тревожные сигналы о состоянии здоровья, которые видны на языке

Врач Самедов: черный язык обычно бывает связан с болезнью печени

Язык одним из первых может сообщить о проблемах с желудком, сердцем и даже печенью. На что обратить внимание при самоосмотре и когда бежать к врачу, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов.

«Язык — это тот самый орган, который подсказывает нам, врачам, что с организмом вот-вот либо что-то произойдет, либо уже происходит», — сказал врач.

Идеал, к которому стоит стремиться, выглядит так: язык влажный, бледно-розового цвета, гладкий, без выраженных борозд и налета. На его поверхности равномерно распределены сосочки.

«Если эти критерии у вас есть, то можно спокойно понимать, что язык в порядке», — уточняет эксперт.

Тонкий белый налет после сна — частое явление, и паниковать из-за него не стоит. Он может быть следствием погрешностей в питании накануне, например, употребления чего-то кислого.

Все меняется, если налет становится плотным, приобретает желтоватый оттенок и плохо счищается. Это уже может быть сигналом о проблемах с желудочно-кишечным трактом, например, о гастрите.

«Если это будет гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язык не только бывает белого цвета, но и желтоватого. И когда вы начинаете проводить гигиену, этот налет может уходить не до конца, — предупредил врач.

Желтовато-белый налет чаще всего указывает на проблемы с желудком, особенно если сопровождается неприятным запахом изо рта и чувством горечи.

Темный, почти черный язык — серьезный повод проверить печень и желчевыводящие пути.

«Черный язык обычно бывает связан с болезнью печени», — сказал Самедов.

Малиновый («земляничный») язык может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда такой цвет говорит об инфекционных болезнях, например, скарлатине, при которой после схода белого налета остается малиновая поверхность.

Фиолетовый оттенок — в пожилом возрасте, особенно после физической нагрузки, это может говорить о спазме сосудов и гипоксии (нехватке кислорода) в тканях языка.

«По одному лишь языку диагноз не ставится. Любое изменение цвета — это повод обратить внимание на самочувствие в целом и проконсультироваться со специалистом», — отметил специалист.

Если трещины на языке у вас с детства и не воспаляются — скорее всего, это ваша анатомическая особенность, так называемый скротальный язык. Волноваться не о чем.

«А если человек это обнаружил буквально 2–3 дня назад и это начало беспокоить, по этому поводу нужно волноваться. Любая трещина может воспалиться, туда могут проникнуть микроорганизмы», — объяснил доктор.

Белые узоры, напоминающие карту, — это «географический язык». Он может быть как индивидуальной особенностью, так и следствием хронических заболеваний, например, эндокринных. Если узоры появились внезапно, лучше разобраться в причине.

Постоянное чувство, что язык «горит», — частый спутник ГЭРБ. Кислота из желудка забрасывается в пищевод и достигает языка, вызывая раздражение.

«Чувствуем на корне языке жжение — это один из симптомов ГЭРБ. Часть кислоты попадает из желудка на данную область», — сказал врач.

Также жжение может быть реакцией на антибиотики или следствием ожога слишком горячими напитками. Обильное слюноотделение, если оно не связано с употреблением вкусной пищи, может быть вызвано инфекциями, паразитами или приемом некоторых лекарств.

Чистить язык нужно, но правильно. Для этого подойдет специальная шершавая накладка на обратной стороне зубной щетки, специальная щетка для чистки языка или отдельный скребок (металлический или пластиковый).

«Язык чистится от корня к кончику, чтобы все лишнее убрать», — рекомендовал терапевт.

Главное правило — аккуратность. Не нужно давить до боли и рвотного рефлекса.

«Без фанатизма. Убрать самый явно выраженный налет, который вызывает дискомфорт», — сказал эксперт.

Язык — это действительно уникальный индикатор, который стоит проверять так же регулярно, как зубы. Внезапное изменение его цвета, появление стойкого налета, трещин или жжения — это не повод для паники, но веский аргумент прислушаться к себе и, возможно, запланировать визит к терапевту.

«По одному языку мы не можем четко сказать, что за патология может проявлять себя. Для этого требуется комплексное обследование. Но если вы обнаружили что-то новое и это начало беспокоить, лучше найти причину и вовремя принять меры», — заявил врач.

