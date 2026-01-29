Размер шрифта
Россиян предупредили о риске ослепнуть из-за свежевыпавшего снега

Офтальмолог Шилова: зимой повышаются риски обжечь роговицу до снежной слепоты
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Свежевыпавший белый снег очень мощно отражает свет и ультрафиолет, что может нанести серьезный вред здоровью глаз. Повышаются риски получить «снежную слепоту» в результате ожога роговицы, предупредила в беседе с RT профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

После обильных снегопадов часто появляется светобоязнь, а если человек гуляет по улице при свете солнца, то это уже становится опасным. Однако чаще случаи «снежной слепоты» встречаются в горах или на севере – для средней полосы России это все-таки не так типично, хотя и возможно, отметила врач.

«Риск повышается, если человек долго находится на улице в яркую погоду: прогулка по открытым пространствам, катание на коньках/лыжах, работа на участке, длительное пребывание на льду/снегу, особенно при ветре и без очков», — пояснила специалист.

По ее словам, «снежной слепотой» принято называть фотокератит – ультрафиолетовый ожог роговицы. Обычно симптомы этого состояния появляются не сразу – например, человек мог пострадать еще днем, а столкнуться с признаками заболевания только ночью. Среди них Шилова выделила сильную светобоязнь, ощущение песка, жжения и резь в глазах. При этом могут появиться слезы, покраснение, спазм век, перед глазами появляется туман, четкость зрения снижается.

К группам риска по «снежной слепоте» врач отнесла детей, подростков, а также людей со светлыми глазами и повышенной светочувствительностью. Кроме того, пострадать могут пациенты с заболеваниями глазной поверхности или те, кто пережил операции на глазах.

Для защиты врач призвала не смотреть на солнце – даже на одну секунду поднимать глаза на него в такую погоду опасно. Стоит помнить, что свежевыпавший снег подобен зеркалу, от которого отражается свет, в результате чего ультрафиолет бьет по глазам с двух направлений.

«Лучшая профилактика здесь элементарна: очки с UV400 так же важны зимой, как и летом», — заключила офтальмолог.

До этого врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что при ожоге роговицы из-за снега на первом этапе человек может помочь себе самостоятельно, исключив дальнейшее воздействие ультрафиолета, создав покой для глаз, избегая яркого света и используя солнцезащитные очки. При этом за назначением медикаментозной терапии при подозрении на «снежную офтальмию» необходимо обратиться к врачу-офтальмологу.

Ранее россиян предупредили о главной ошибке после 60 лет, из-за которой можно потерять зрение.
 
