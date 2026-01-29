ФСБ показала кадры предотвращения терактов в Дагестане

ФСБ предоставила кадры операции по предотвращению терактов в Дагестане, которые готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Видео опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД пресекли подготовку диверсионно-террористических актов, координировавшихся представителями запрещенной организации. В качестве целей злоумышленники выбрали объект религиозного культа, а также участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги.

Следствие установило, что двое жителей Дагестана вели переписку с вербовщиком через Telegram, принесли присягу и заявили о готовности совершить теракты. По указанию куратора они определили объекты для атак, провели разведку местности и изготовили самодельное взрывное устройство.

В ФСБ уточнили, что при попытке задержания в момент подготовки теракта в районе железнодорожной станции Уллубиево Карабудахкентского района подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

На месте происшествия обнаружили оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ. По адресам проживания фигурантов изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации, подтверждающие их преступные намерения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР, сорвав нападения на чиновников и полицейских.