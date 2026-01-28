Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Общество

Пенсионерка из Новокузнецка «задекларировала» для мошенников 12 млн рублей

В Новокузнецке пенсионерка лишилась 12 млн рублей из-за мошенников
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Новокузнецке пенсионерка лишилась накоплений и драгоценностей, поверив в угрозы телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

69-летняя пенсионерка месяц выполняла указания телефонных мошенников. По данным полиции, женщина перешла по ссылке в мессенджере, после чего ей начали писать лица, представившиеся сотрудниками госорганов и банков.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что она подозревается в незаконных переводах средств за границу, и потребовали «задекларировать» все сбережения. Женщина обналичила почти 10 млн рублей со своих счетов, сдала ювелирные украшения в ломбард и заняла у знакомых еще один миллион.

Часть денег женщина передала через курьера, остальное перевела на неизвестные счета. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве пенсионерка помогла поймать курьеров мошенников. Пожилая женщина не поверила звонку аферистов, обратилась в полицию и передала приехавшим курьерам муляжи пачек денег.

Ранее в Перми юноша оборудовал в квартире узел связи мошенников, у него нашли 500 сим-карт.
 
