Юрист предупредил о штрафах за нарушение правил выгула собак

Юрист Соловьев: за нарушение правил выгула собак грозит штраф до 3 тысяч рублей
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Нарушения правил выгула и содержания домашних животных могут обернуться штрафом или уголовной ответственностью. Об этом в разговоре с RT предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Недавно Федеральным законом от 30.11.2024 №440-ФЗ внесены изменения в статью 8.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которой предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных», — рассказал специалист.

Он объяснил, что закон охраняет такие требования, как соблюдение прав соседей и других лиц, обеспечение безопасности окружающих при выгуле питомца и уборка продуктов жизнедеятельности животного в местах общего пользования. За нарушение правил содержания предусмотрен административный штраф, размер которого для граждан составляет от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

По словам юриста, также важно соблюдать правила выгула потенциально опасных собак. Такие питомцы всегда должны быть на поводке и в наморднике. Исключением будет лишь прогулка на территории хозяина, на входе которой следует разместить предупреждающую надпись.

Эксперт напомнил, что, согласно гражданскому законодательству, любое домашнее животное является имуществом россиянина. Поэтому за вред, который причинил питомец, ответственность придется нести его хозяину.

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин до этого предупредил, что владельцам домашних животных важно соблюдать правила безопасности и не спать со своими питомцами на одной кровати. По словам специалиста, совместный сон приводит к обмену микрофлорой через шерсть, слюну и чешуйки кожи. В итоге возрастает риск заражения зоонозным заболеванием, которое передается человеку от животного.

Ранее ветеринар объяснила, почему питомцев нельзя кормить со стола.
 
