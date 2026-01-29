Россиянам рассказали о правилах общения в рабочих чатах

В деловых переписках важно писать лаконично, уважать личное время коллег и не перегружать чат лишними сообщениями. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, отправлять большое количество коротких сообщений вместо одного структурированного не стоит, поскольку это неуважительно. Эксперт добавила, что мессенджеры — это часть рабочего пространства, поэтому писать коллегам можно только по делу и в пределах рабочего дня.

«В чате не стоит писать поздно ночью, если нет форс-мажора, и тем более отправлять картинки или видео, не связанные с работой. Если нужно передать тяжелые файлы, лучше воспользоваться электронной почтой. Голосовые сообщения часто вызывают раздражение и могут быть неудобны для прослушивания. Если вопрос требует обсуждения, проще позвонить и решить его напрямую», — подчеркнула Богачева.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого рассказала, что использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке.

