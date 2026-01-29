Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Россиянам рассказали о правилах общения в рабочих чатах

Специалист Богачева: в рабочих чатах нужно писать лаконично
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В деловых переписках важно писать лаконично, уважать личное время коллег и не перегружать чат лишними сообщениями. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, отправлять большое количество коротких сообщений вместо одного структурированного не стоит, поскольку это неуважительно. Эксперт добавила, что мессенджеры — это часть рабочего пространства, поэтому писать коллегам можно только по делу и в пределах рабочего дня.

«В чате не стоит писать поздно ночью, если нет форс-мажора, и тем более отправлять картинки или видео, не связанные с работой. Если нужно передать тяжелые файлы, лучше воспользоваться электронной почтой. Голосовые сообщения часто вызывают раздражение и могут быть неудобны для прослушивания. Если вопрос требует обсуждения, проще позвонить и решить его напрямую», — подчеркнула Богачева.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого рассказала, что использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке.

Ранее россияне поделились своим отношением к онлайн-общению.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!